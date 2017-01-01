все о собаках

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Страницы нашего сайта о собаках помогут вам узнать о дрессировке, уходе, кормлении и выборе собаки.

Собака и человек

Искусство общения с собакой – это своего рода наука, которую человек постиг не сразу. Ведь собаки и люди долгое время живут рядом, но помогать друг другу они стали не сразу. Со временем люди начали обучать своих питомцев помогать на охоте, в быту и в охране.

В связи с этим опытные кинологи стараются, выводить разные породы собак, которые могли бы идеально подходить своим хозяевам.

Собаки в жизни человека

Многовековой путь прошли собаки рядом с человеком, сначала они были просто соседями, но со временем стали друзьями и даже коллегами по работе. Сейчас собаки помогают человеку в поисках наркотиков, охоте, охране, а некоторые даже являются поводырями своих хозяев, которые по каким-либо причинам являются недееспособными. Собаки в жизни человека занимают важную вспомогательную роль.

На сегодняшний день насчитывается свыше 400 пород собак.

Всех собак принято делить на 4 группы:

Охотничьи;

Служебные;

Спортивно-любительские;

Декоративные.

Каждый хозяин собаки стоял перед выбором, какую же именно собаку завести, какая подойдет именно ему. Перед тем как покупать щенка необходимо понять для чего вам необходим питомец, не стоит забывать, что собака может быть как другом, так и помощником.

На сегодняшний день выведено огромное количество пород собак, у каждой породы свой темперамент и отличительные черты, поэтому будущий заводчик может с легкостью выбрать щенка именно для себя, будь то комнатная или сторожевая собака.

Помните, домашняя собака как никто другой сможет оценить ласку и заботу, и будет предана своему хозяину до конца. С появлением в доме собаки у вас всегда будет повод прогуляться по улице, сходить в парк и даже завести новые знакомства с такими же владельцами собак, как и вы.

Цель нашего сайта о собаках помочь вам определиться с выбором породы, рассказать о дрессировке и уходе за щенком, помимо этого у нас вы сможете найти различные фотографии собак и краткие описания пород.